МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

WSJ: Зеленский на переговорах в США допустил «обмен территориями»

После встречи в Белом доме Владимир Зеленский заявил, что территориальные вопросы будут решаться между Москвой и Киевом.
Ян Брацкий 2025-08-19 07:05:20
© Фото: IMAGO, Aaron Schwartz - Pool via, www.imago-images.de, Global Look Press

Владимир Зеленский не отказался от «обмена территориями» во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, однако обратил внимание на некоторые потенциальные проблемы. Об этом пишет газета Wall Street Journal.

«Зеленский не отказался от обмена территориями во время переговоров с Трампом, но он сказал, что будет сложно переместить население и обойти конституционные запреты Украины», - говорится в публикации.

Также газета пишет о готовности Зеленского рассмотреть «пропорциональные обмены». После встречи с Трампом он уточнил, что территориальные вопросы будут решаться между Москвой и Киевом, но не сказал, когда это произойдет.

Накануне один из возможных вариантов предложил президент Франции Эмманюэль Макрон. Он допустил, что Зеленский пойдет на территориальные уступки в обмен на перемирие или мирное соглашение.

При этом Макрон отметил, что Киев не будет признавать принадлежность «спорных» территорий другому государству, но может констатировать их потерю в результате боевых действий.

#Россия #Украина #сша #Зеленский #переговоры #территории
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
2
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
3
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
4
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
5
Воентех
6
«Военная приемка» в Беларуси
7
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
8
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
9
Инженеры водной стихии
10
Рота БМПТ. Терминатор в бою
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 