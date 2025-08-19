WSJ: Зеленский на переговорах в США допустил «обмен территориями»

Владимир Зеленский не отказался от «обмена территориями» во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, однако обратил внимание на некоторые потенциальные проблемы. Об этом пишет газета Wall Street Journal.

«Зеленский не отказался от обмена территориями во время переговоров с Трампом, но он сказал, что будет сложно переместить население и обойти конституционные запреты Украины», - говорится в публикации.

Также газета пишет о готовности Зеленского рассмотреть «пропорциональные обмены». После встречи с Трампом он уточнил, что территориальные вопросы будут решаться между Москвой и Киевом, но не сказал, когда это произойдет.

Накануне один из возможных вариантов предложил президент Франции Эмманюэль Макрон. Он допустил, что Зеленский пойдет на территориальные уступки в обмен на перемирие или мирное соглашение.

При этом Макрон отметил, что Киев не будет признавать принадлежность «спорных» территорий другому государству, но может констатировать их потерю в результате боевых действий.