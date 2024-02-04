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США хотели бы получить плату за содержание удерживаемых истребителей F-35

США хотят получить от Турции оплату за содержание истребителей F-35, находящихся в американских гаражах. В то же время Турция хочет возместить потраченные $1,4 млрд на покупку у США этих самолетов.
Марина Крижановская 2024-02-04 05:23:01
© Фото: defense.gov

Соединенные Штаты хотели бы получить от Турции плату за обслуживание проданных ей истребителей F-35A Lightning II. В свою очередь Анкара намерена добиться от Вашингтона компенсации 1,4 миллиарда долларов, потраченных на покупку этих самолетов.

Как сообщает «Лайф», после приобретения турецкой стороной российских ЗРК С-400, Вашингтон требует от нее возместить расходы на содержание F-35A.

«В то время как Турция стремится компенсировать свои 1,4 миллиарда долларов инвестиций в проект F-35 поставками F-16, США требуют арендную плату и плату за обслуживание этих F-35, которые уже шесть лет заперты на складе», - указали в турецком издании.

Турецкие журналисты сообщили, что американцы на протяжении шести лет держат у себя в ангарах приобретенные Турцией истребители. Все это время они проходят ежемесячное техническое облуживание для обеспечения их эксплуатации.

Законодательство США предусматривает выделение минобороны до 30 миллионов долларов на перелет шести турецких F-35 туда, где они будут стоять до согласования дальнейшего плана по их хранению.

В середине 2022 года американский президент Джо Байден поддержал продажу Турции истребителей F-16. 

После модернизации США хотели бы продать Турции истребители четвертого поколения F-16, но для этого необходимо одобрение американского конгресса.

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