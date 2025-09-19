МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Кремль: Путин готов к урегулированию на Украине путем переговоров

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что понимает недавние эмоциональные реакции Дональда Трампа на ситуацию с переговорами по Украине.
Ян Брацкий 2025-09-19 20:28:16
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин многое делает для того, чтобы урегулировать ситуацию на Украине политико-дипломатическими средствами. Об этом журналистам сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Кроме того, представитель Кремля отметил усилия президента США Дональда Трампа на украинском треке и выразил понимание его недавней эмоциональной реакции, относительно этого вопроса.

«Готовность к урегулированию и желание урегулировать ситуацию политико-дипломатическими средствами сохраняет и президент Путин. И делает для этого многое», - подчеркнул Песков в беседе с ТАСС.

В минувшую пятницу в Кремле констатировали паузу в двусторонних переговорах с киевским режимом. Ранее его глава Владимир Зеленский отказался от предложения Владимира Путина приехать в Москву для предметных переговоров.

Тем не менее, пойти на сделку Зеленскому все равно придется. Об этом ему недавно прямо сказал глава Белого дома Дональд Трамп. Он также выразил готовность присутствовать на переговорах Москвы и Киева.

#Путин #Украина #сша #Трамп #Кремль #Песков #переговоры
