Трамп заявил, что Зеленскому придется пойти на сделку по Украине

Глава Белого дома не исключил своего присутствия на будущих переговорах Москвы и Киева.
Ян Брацкий 2025-09-16 17:43:35
© Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому придется заключить сделку по Украине.

«Зеленскому придется заключить сделку», - сказал Трамп перед вылетом в Великобританию.

Американский лидер добавил, что он, скорее всего, будет присутствовать во время будущих переговоров. Кроме того, Трамп снова призвал Европу отказаться от покупки российских энергоресурсов.

Ранее Зеленский дал интервью Sky News, в котором раскритиковал Трампа за отсутствие санкций в отношении Москвы. Глава киевского режима снова потребовал четких гарантий безопасности и выразил свое недовольство результатами американо-российского саммита на Аляске.

Не исключено, что объясняться за свои слова Зеленскому придется уже на следующей неделе на встрече с Трампом. Подобную встречу не исключил глава Госдепа США Марко Рубио.

#Украина #сша #Трамп #Зеленский #переговоры #сделка
