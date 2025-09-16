Трамп заявил, что Зеленскому придется пойти на сделку по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому придется заключить сделку по Украине.

«Зеленскому придется заключить сделку», - сказал Трамп перед вылетом в Великобританию.

Американский лидер добавил, что он, скорее всего, будет присутствовать во время будущих переговоров. Кроме того, Трамп снова призвал Европу отказаться от покупки российских энергоресурсов.

Ранее Зеленский дал интервью Sky News, в котором раскритиковал Трампа за отсутствие санкций в отношении Москвы. Глава киевского режима снова потребовал четких гарантий безопасности и выразил свое недовольство результатами американо-российского саммита на Аляске.

Не исключено, что объясняться за свои слова Зеленскому придется уже на следующей неделе на встрече с Трампом. Подобную встречу не исключил глава Госдепа США Марко Рубио.