Фигуристка Петросян выиграла в короткой программе в отборе на ОИ

Российская фигуристка Аделия Петросян выиграла в короткой программе отборочного турнира Олимпийских игр-2026 с результатом в 68,72 балла. Юная россиянка оставила позади именитых соперниц - чемпионок Европы Анастасию Губанову, представляющую Грузию (68,08), и бельгийку Луну Хендрикс (66,92).

Произвольную программу девушки представят 20 сентября. На Олимпийские игры в Италии в женском одиночном катании разыгрываются пять квот. Игры пройдут 6-22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Напомним, Аделии Петросян 18 лет, она катается под руководством тренера Этери Тутберидзе. В активе россиянки два золота чемпионата России, трижды она поднималась на высшую ступень пьедестала в Финале Кубка страны. На взрослом международном уровне Петросян выступает впервые.

В мае Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил заявки четырех российских фигуристов на участие в нейтральном статусе в отборочном турнире к Олимпийским играм 2026 года. На сайте организации был опубликован список допущенных россиян, в который вошли Аделия Петросян, Алина Горбачева, Петр Гуменник и Владислав Дикиджи, выступающие в одиночном катании.