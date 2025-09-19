Еврокомиссия предложила использовать российские замороженные активы для того, чтобы обеспечить кредиты Украине в рамках 19-го пакета антироссийских санкций. Эту ситуацию прокомментировал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Недавно только европейские специалисты посчитали, что в случае таких действий европейские страны могут потерять более 25 миллиардов долларов», - объяснил Чепа.

Эксперт уточнил, что Евросоюз пытается реализовать идею использования замороженных активов почти три с половиной года, но для этого существуют серьезные препятствия внутри ЕС.

«Многие страны от этого очень сильно пострадают. Не все, но очень многие. Поэтому нет единства в Евросоюзе и по этому вопросу», - сказал депутат.

Чепа выразил скептицизм по перспективе использования российских замороженных активов.

«Я думаю, что будут стараться еще... Но мы видим - результативности от этого никакой. Кроме как вреда, они ничего не получают для себя, для своих стран», - заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия утвердила содержание 19-го пакета антироссийских санкций. Об этом сообщила представитель организации Паула Пиньо.

До этого страны Евросоюза намеревались превратить заблокированные золотовалютные резервы России в долговые расписки для дальнейшей передачи их киевскому режиму.

Зампред Комитета Совета Федерации РФ по международным делам, глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов объяснил, что если президент США Дональд Трамп передаст Украине $5 млрд из замороженных активов России, то это может нанести непоправимый ущерб прежде всего тем, кто пытается незаконно пользоваться чужими средствами.