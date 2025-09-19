МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Лавров и Рубио запланировали встречу на полях Генассамблеи ООН

Детали и повестка встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио пока уточняются.
Сергей Дьячкин 2025-09-19 16:02:05
© Фото: Freddie Everett, Us State, Global Look Press

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио планируют встречу на полях предстоящей юбилейной, 80-й сессии Генассамблеи ООН. Встреча пройдет в Нью-Йорке. Лавров и Рубио собираются обсудить двустороннюю и многостороннюю повестку.

Об этом рассказал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя «Вестям».

«Детали я пока приоткрыть не могу, потому что их нет», - сказал дипломат.

Он добавил, что Лавров и Рубио будут обсуждать весь комплекс проблем - «и двусторонних, и многосторонних».

«Повестки как таковой пока нет, но такая встреча планируется», - пояснил Небензя.

Десятого июля Лавров и Рубио встречались на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Малайзии. По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, главной темой встречи стало урегулирование конфликта на Украине.

Позднее глава внешнеполитического ведомства России одобрил действия Индии, которая не поддалась натиску США, требовавших прекратить закупки энергоресурсов из России.

Лавров неоднократно подчеркивал, что Россия готова к возобновлению диалога с западными странами, в том числе с США. Но, по мнению министра, «бизнеса как обычно, как в прошлом, уже быть не может».

 

#Россия #Сергей Лавров #сша #Генассамблея ООН #василий небензя #Марко Рубио
