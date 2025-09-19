Биолог рассказала об осенних мерах борьбы с испанскими слизнями

Первые испанские слизни, или арион вульгарис (Arion lusitanicus), попали в Россию 15 лет назад. Вместе с посадочным материалом и газоном их завезли из стран Восточной и Центральной Европы. За это время они успели стать большой проблемой для всех дачников Московской области и средней полосы РФ. Как противостоять склизкой экологической катастрофе, рассказал aif.ru, пообщавшись с кандидатом фармацевтических наук, доцентом кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Марией Золотаревой.

С наступлением осени испанские слизни не погибают, а готовятся к зимовке. Согласно метеорологическим данным последних лет, зимы все теплее. Это повышает выживаемость слизней. Поэтому особенно актуален комплекс мер, предпринимаемых в осенний период. Это поможет уменьшить популяцию вредителей в следующем сезоне.

Взрослые слизни, как и кладки их яиц, не переносят мороза, поэтому стараются найти такие места для убежищ, где температура будет оставаться выше нуля. Ими могут стать толстый слой опавших листьев, комья земли, строительный мусор, компостные кучи, фундаменты домов, теплицы. В таких местах слизни зимуют, чтобы весной дать старт новой популяции.

«Удалите с участка растительные остатки и компостные кучи, которые служат идеальными укрытиями для яйцекладок», - говорится в публикации.

Собранные материалы надо сжечь, соблюдая все правила пожарной безопасности, а затем переместить в закрытые емкости с термической обработкой.

«Механическое уничтожение яйцекладок в сентябре-октябре», - еще один способ, который озвучила Мария Золотарева.

Если глубоко перекопать почву, мороз погубит не только кладки яиц, но и взрослых вредителей.

«Создайте механический барьер для миграции весенней молоди, рассыпав по поверхности материалы с впитывающими и режущими свойствами, которые также позволят уменьшить влажность почвы и снизить выживаемость слизней», - предлагает эксперт.

К таким материалам относятся измельченная яичная скорлупа, хвойная щепа, садовый диатомит. Они создают физический барьер, который повреждает нежные тела слизней. Если регулярно обновлять слой после дождей, он будет еще эффективнее.

Если осенью установить вокруг грядок барьеры из медной ленты или специальные пластиковые желоба, рассказала биолог, это предотвратит весеннюю миграцию вредителей.

Чтобы обработать места, которые недоступны для механической обработки, допустимо использование препаратов, содержащих фосфат железа (III), разрешенных на территории РФ. Из-за этого соединения вредители быстро теряют слизь и гибнут. Но надо учитывать, что он может повлиять и на полезные и безвредные виды, поэтому он подходит только для комплексной борьбы.

Своевременная осенняя профилактика в три-четыре раза эффективнее обработок в весенне-летний период. А если проводить такие мероприятия регулярно, это снизит популяцию вредителей и сохранит овощные и декоративные культуры в вашем саду.

Ранее «Звезда» рассказывала, как испанский слизень заполонил дачи Московской области и среднюю полосу России. Вредители стали серьезной проблемой для сельхозугодий, так как пожирают посадки, уничтожают урожай, создавая настоящую склизкую экологическую катастрофу. Эти моллюски очень крупные и крайне неприятные на вид. Ничем не брезгуют и быстро размножаются. А главное, их слизь опасна для человека.