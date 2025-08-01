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Склизкая экокатастрофа: в Подмосковье бьют тревогу из-за нашествия испанских слизней

Первые испанские слизни попали в Россию 15 лет назад. Вместе с посадочным материалом и газоном врагов всех дачников и огородников завезли из стран Восточной и Центральной Европы.
Дарина Криц Артём Желтиков 2025-08-01 14:05:05
© Фото: Karl-Josef Hildenbranddpa Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Арион Вульгарис (Arion lusitanicus) или же дорожный испанский слизень заполонил дачи Московской области и среднюю полосу России. Они стали серьезной проблемой для сельхозугодий, так как пожирают посадки, уничтожают урожай, создавая настоящую склизкую экологическую катастрофу.

Эти моллюски очень крупные и крайне неприятные на вид. Ничем не брезгуют и быстро размножаются. Но более того - их слизь опасна для человека.

Жители Новой Москвы устраняют последствия нашествия испанских слизней и изо всех сил пытаются спасти огороды, точнее то, что от них осталось. Но проигрывают в битве за урожай. Ведь с каждым годом слизней все больше и больше. Они гораздо крупнее местных сородичей и в разы прожорливее - могут съесть в 40 раз больше собственного веса.

«В этом году они у меня съели всю клубнику. Малину я еще смогла спасти. Сейчас они тоже пытаются добраться до ежевики. Их очень много», - рассказала «Звезде» жительница Новой Москвы.

В нашем климате зарубежные «гости» чувствуют себя, как рыба в воде, а природные враги не встречаются, так как в меню местных птиц и грызунов только отечественные улитки и слизни, в сторону испанских даже не смотрят. Возможно, причина в ядовитой слизи или в гастрономическом патриотизме. Поэтому естественный отбор ложится на плечи человека.

Самый распространенный способ борьбы с ними - ручной сбор. Но нужно быть осторожными, так как трогать их голыми руками небезопасно. Слизни являются переносчиками опасных заболеваний.

В Сети можно найти целый список действенных и не очень способов войны со слизнями. В арсенале опытных дачников соль, яичная скорлупа, зола, медная проволока и опасные пивные ловушки - слизняки утопают. А вот химические и биологические препараты против непрошенных гостей решаются использовать только самые отчаявшиеся, поскольку опасаются, что вреда от них может быть даже больше.

#Россия #Московская область #наш эксклюзив #урожай #экокатастрофа #Испанский слизень #Слизни
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