Госдеп США одобрил продажу Польше ракет Javelin на $780 млн

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Польше противотанковых ракетных комплексов Javelin на $780 млн. Об этом сообщает Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

В заявлении говорится, что польские власти уже направляли Соединенным Штатам запрос на покупку 2 506 ракет Javelin FGM-148F и 253 пусковых комплексов.

Отмечается, что общая сумма сделки оценивается в $780 млн.

Агентство утверждает, что продажа Польше такого оружия «поспособствует достижению целей США в сферах внешней политики и национальной безопасности», так как укрепит оборону союзника по НАТО.

Предполагается, что сделка поможет расширить «возможности Польши по реагированию на нынешние и будущие угрозы».

Однако в США убеждены, что продажа Варшаве Javelin не повлияет на военный баланс сил в регионе и «не потребует отправки дополнительных представителей правительства США или подрядчиков».

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявлял о ядерном потенциале своей страны. Он считает, что Польша должна участвовать в программе совместного использования ядерного оружия союзников.