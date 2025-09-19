Штурмовик из Якутии Григорьев не сдержал слез из-за видео боя с всушником

Младший сержант Андрей Григорьев с позывным Тута стал известен после распространения видео, где он в рукопашной схватке побеждает украинского боевика. В эфире программы «Ищу своих» на «Звезде» он увидел эти кадры, прослезился и досмотреть видео так и не смог.

«Многие спрашивают меня: "Почему ты не смотришь на это видео?" Я знаю концовку, как это было. Второй раз это пройти... как-то неудобно», - сказал военнослужащий.

Григорьев объяснил, что в каждом человеке живет «зверь», которого лучше никогда не будить. В этот момент главным его спасением был инстинкт самосохранения.

«Ни о чем не думаешь. Некоторые говорят про Бога, про жену, про детей. Лично я ни о чем не думал, просто как выйти отсюда живым», - добавил он.

Напомним, что в Сети распространилось видео с камеры украинского военного, который вступил в схватку с российским военнослужащим. На кадрах запечатлены последние минуты жизни украинца.

Якутский штурмовик получил из рук президента России Владимира Путина медаль «Золотая Звезда».