Командир «Тосочки» рассказал о модернизации, которая неприятно удивит ВСУ

ТОС-2 «Тосочка» проходит модернизацию, которая должна «неприятно удивить» противника. Об этом сообщил командир установки Владимир Трофимов в беседе с корреспондентом Ланой Иден, работающей на Красноармейском направлении.

«Машина действительно мощная. Это современный образец, который в лучших традициях русских оружейников был сделан на будущее. Сейчас проходит апгрейд этой системы. Оппоненты будут неприятно удивлены в ближайшем будущем», - сказал Трофимов.

У экипажа ТОС-2 солидная группа прикрытия. Дозор на багги выезжает первым, проверяет минную обстановку и контролирует воздушную обстановку, затем на точку прибывают стрелки и пулеметчик на БТР, а после них - сама тяжелая огнеметная система. Командир взвода и экипаж готовят установку к залпу с минимальной стоянкой на огневой позиции.

По словам корреспондента, один термобарический снаряд ТОС-2 весит порядка 200 килограммов. При залпе формируется облако высокой температуры. За доли секунды раскаленное облако выжигает все живое - проникает внутрь техники, подземных бункеров, плавит оружие и броню. Уничтожив цель, машина уезжает, за ней - БТР со стрелками. Последней уходит группа дозора.

Командир отделения огневой поддержки Артем Карпов подробно описал схему взаимодействия расчетов и наземного прикрытия.

«Командирское место справа, водитель слева, у каждого своя задача и угол. Мы доработали стойку для пулеметчика - удобно и проверено в деле», - сказал он.

После залпа экипаж оперативно меняет позицию, чтобы снизить риск ответного удара.

Корреспондент констатирует, что в настоящее время темп применения тяжелых огнеметных систем на направлении Красноармейска несколько снизился - машины используют точечно, по выбранным целям, при этом групповая работа с артиллерией и беспилотниками остается основой огневой поддержки наступающих подразделений.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.