МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Командир «Тосочки» рассказал о модернизации, которая неприятно удивит ВСУ

Командир ТОС-2 «Тосочка» Владимир Трофимов в разговоре с корреспондентом «Звезды» охарактеризовал машину как современную и указал, что сейчас проводится ее апгрейд.
Лана Иден 2025-09-19 14:16:14
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

ТОС-2 «Тосочка» проходит модернизацию, которая должна «неприятно удивить» противника. Об этом сообщил командир установки Владимир Трофимов в беседе с корреспондентом Ланой Иден, работающей на Красноармейском направлении.

«Машина действительно мощная. Это современный образец, который в лучших традициях русских оружейников был сделан на будущее. Сейчас проходит апгрейд этой системы. Оппоненты будут неприятно удивлены в ближайшем будущем», - сказал Трофимов.

У экипажа ТОС-2 солидная группа прикрытия. Дозор на багги выезжает первым, проверяет минную обстановку и контролирует воздушную обстановку, затем на точку прибывают стрелки и пулеметчик на БТР, а после них - сама тяжелая огнеметная система. Командир взвода и экипаж готовят установку к залпу с минимальной стоянкой на огневой позиции.

По словам корреспондента, один термобарический снаряд ТОС-2 весит порядка 200 килограммов. При залпе формируется облако высокой температуры. За доли секунды раскаленное облако выжигает все живое - проникает внутрь техники, подземных бункеров, плавит оружие и броню. Уничтожив цель, машина уезжает, за ней - БТР со стрелками. Последней уходит группа дозора.

Командир отделения огневой поддержки Артем Карпов подробно описал схему взаимодействия расчетов и наземного прикрытия.

«Командирское место справа, водитель слева, у каждого своя задача и угол. Мы доработали стойку для пулеметчика - удобно и проверено в деле», - сказал он.

После залпа экипаж оперативно меняет позицию, чтобы снизить риск ответного удара.

Корреспондент констатирует, что в настоящее время темп применения тяжелых огнеметных систем на направлении Красноармейска несколько снизился - машины используют точечно, по выбранным целям, при этом групповая работа с артиллерией и беспилотниками остается основой огневой поддержки наступающих подразделений.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#тосочка #тос-2 #наш эксклюзив #Тяжелые огнеметные системы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
3
«Панцирь». Работа в период СВО
4
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
5
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
6
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
7
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
8
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
9
Воентех
10
«Военная приемка» в Беларуси
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 