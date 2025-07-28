«Тосочка» группировки «Запад» сожгла боевиков термобарическими снарядами

Военнослужащие подразделений РХБЗ группировки войск «Запад» с помощью тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» нанесли ночной удар термобарическими снарядами по опорным пунктам и укрытиям ВСУ в зоне спецоперации. Кадры боевой работы продемонстрировало Минобороны России.

Разведка с использованием беспилотников выявила скопление живой силы противника на укрепленных позициях, после чего координаты были переданы военнослужащим. Экипаж оперативно вышел на огневую позицию и поразил цели, что зафиксировали дроны воздушной разведки.

В Минобороны подчеркнули, что экипажи ТОС-2 активно поддерживают действия штурмовых и мотострелковых подразделений, уничтожая укрепленные опорники, позиции и технику противника. После выполнения задачи расчет быстро сменил позицию, перезарядил установку и подготовился к следующему выезду.

ТОС-2 «Тосочка» - одна из самых мощных систем огневого поражения в мире. При попадании термобарический боеприпас формирует облако горючей смеси, которое проникает во все укрытия, воспламеняется и выжигает кислород, создавая область пониженного давления и нанося смертельные баротравмы. Боекомплект установки состоит из 18 снарядов, которые при взрыве развивают температуру, близкую к температуре поверхности Солнца, поражая площадь до шести гектаров.

Система оснащена встроенным оборудованием для определения координат по спутникам, что позволяет быстро наводиться, наносить удар и покидать позицию всего за несколько минут.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.