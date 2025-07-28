МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Тосочка» группировки «Запад» сожгла боевиков термобарическими снарядами

Экипаж оперативно выехал на огневую позицию и нанес серию ударов термобарическими снарядами по противнику. Нанеся удар, военнослужащие тут же сменили позицию.
2025-07-28 15:02:41
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие подразделений РХБЗ группировки войск «Запад» с помощью тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» нанесли ночной удар термобарическими снарядами по опорным пунктам и укрытиям ВСУ в зоне спецоперации. Кадры боевой работы продемонстрировало Минобороны России.

Разведка с использованием беспилотников выявила скопление живой силы противника на укрепленных позициях, после чего координаты были переданы военнослужащим. Экипаж оперативно вышел на огневую позицию и поразил цели, что зафиксировали дроны воздушной разведки.

В Минобороны подчеркнули, что экипажи ТОС-2 активно поддерживают действия штурмовых и мотострелковых подразделений, уничтожая укрепленные опорники, позиции и технику противника. После выполнения задачи расчет быстро сменил позицию, перезарядил установку и подготовился к следующему выезду.

ТОС-2 «Тосочка» - одна из самых мощных систем огневого поражения в мире. При попадании термобарический боеприпас формирует облако горючей смеси, которое проникает во все укрытия, воспламеняется и выжигает кислород, создавая область пониженного давления и нанося смертельные баротравмы. Боекомплект установки состоит из 18 снарядов, которые при взрыве развивают температуру, близкую к температуре поверхности Солнца, поражая площадь до шести гектаров.

Система оснащена встроенным оборудованием для определения координат по спутникам, что позволяет быстро наводиться, наносить удар и покидать позицию всего за несколько минут.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#спецоперация #тосочка #тос-2 #МО РФ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
2
Воентех
3
«Военная приемка» в Беларуси
4
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
5
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
6
Инженеры водной стихии
7
Рота БМПТ. Терминатор в бою
8
Патрон против дрона
9
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
10
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 