«Искандер» уничтожил ракетный комплекс ВСУ «Нептун» вместе с расчетом

Цель находилась в районе населенного пункта Любицкое на территории Запорожской области.
2025-08-29 12:41:53
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского ракетного комплекса «Нептун». Также МО РФ приложило видео с подтверждением успешности удара. 

Отмечено, что вражеский комплекс был ликвидирован расчетом ОТРК «Нептун», при этом применялась ракета с осколочно-фугасной боевой частью. Намеченную цель уничтожили вместе с боевым расчетом в количестве 10 военнослужащих ВСУ. 

Уточняется, что цель находилась в районе населенного пункта Любицкое в Запорожской области.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие групповым ударом поразили более 600 боевиков ВСУ. Применялись ракеты ОТРК «Искандер», авиабомбы ФАБ-500 и беспилотные летательные аппараты «Герань».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#Искандер #Нептун #запорожская область #Любицкое
