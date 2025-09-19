МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Касперская назвала первого ИИ-министра в Албании развлечением

Первый в мире назначенный на министерскую должность бот на базе ИИ выступил с речью в парламенте Албании.
Екатерина Пономарева 2025-09-19 13:49:32
© Фото: Кирилл Зыков, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская заявила, что не понимает, как можно поручить управлять страной или просто работать в госуправлении «электронному болвану». Об этом она рассказала «Звезде».

«Доверять системе ИИ государственное управление - очень странно», - поделилась Касперская.

Сейчас очень любят очеловечивать искусственный интеллект, этому способствовали многие фильмы, мультфильмы и книги. Например, фильмы про Алису, Терминатора и другие, считает президент InfoWatch.

«Хотят албанцы развлекаться - пусть развлекаются», - добавила эксперт.

По ее словам, никто из передовых стран этого не делает. У Албании даже нет искусственного интеллекта, мы никогда не слышали об албанском ИИ. Это значит, что они берут чужие модели, не понимая, как они работают. Важно помнить определение ИИ - это система, имитирующая когнитивную функцию человека. Ждать, что она будет создавать что-то новое, невозможно.

Ранее первый в мире назначенный на министерскую должность бот на базе ИИ выступил с речью в парламенте Албании. Нейросеть зовут Диэлла, что в переводе с албанского означает «солнце». Она предстала перед парламентом в образе женщины в национальном наряде. В трехминутном обращении Диэлла напомнила о положениях конституции страны.

#ии #Албания #наш эксклюзив #министр #Касперская
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
3
«Панцирь». Работа в период СВО
4
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
5
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
6
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
7
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
8
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
9
Воентех
10
«Военная приемка» в Беларуси
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 