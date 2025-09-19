Касперская назвала первого ИИ-министра в Албании развлечением

Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская заявила, что не понимает, как можно поручить управлять страной или просто работать в госуправлении «электронному болвану». Об этом она рассказала «Звезде».

«Доверять системе ИИ государственное управление - очень странно», - поделилась Касперская.

Сейчас очень любят очеловечивать искусственный интеллект, этому способствовали многие фильмы, мультфильмы и книги. Например, фильмы про Алису, Терминатора и другие, считает президент InfoWatch.

«Хотят албанцы развлекаться - пусть развлекаются», - добавила эксперт.

По ее словам, никто из передовых стран этого не делает. У Албании даже нет искусственного интеллекта, мы никогда не слышали об албанском ИИ. Это значит, что они берут чужие модели, не понимая, как они работают. Важно помнить определение ИИ - это система, имитирующая когнитивную функцию человека. Ждать, что она будет создавать что-то новое, невозможно.

Ранее первый в мире назначенный на министерскую должность бот на базе ИИ выступил с речью в парламенте Албании. Нейросеть зовут Диэлла, что в переводе с албанского означает «солнце». Она предстала перед парламентом в образе женщины в национальном наряде. В трехминутном обращении Диэлла напомнила о положениях конституции страны.