Первый в мире ИИ-министр выступил с речью в парламенте Албании

Нейросеть по имени Диэлла предстала перед депутатами в образе женщины в национальном наряде.
Владимир Рубанов 2025-09-19 12:06:50
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Первый в мире назначенный на министерскую должность бот на базе искусственного интеллекта выступил с речью в парламенте Албании. Об этом сообщает AP.

Нейросеть зовут Диэлла. Это имя в переводе с албанского означает «солнце». Она предстала перед парламентом в образе женщины в национальном наряде.

В трехминутном обращении ИИ-министр напомнила о положениях конституции страны. Она подчеркнула, что конституция говорит об обязанностях, подотчетности, прозрачности и равных условиях.

Диэлла заявила, что воплощает в себе эти ценности в такой же мере, как и любой коллега-человек, а может, даже и в большей. Она отметила, что ее задача - помогать людям, а не заменять их.

Первого в мире ИИ-министра представил премьер-министр Албании Эди Рама. Диэлла будет отвечать за госзакупки. Планируется, что постепенно вся сфера госзакупок будет переведена под контроль ИИ.

Против назначения Диэллы выступает оппозиция, которая считает, что ее появление - «не более чем привлечение внимания». ИИ-министр в своей речи отметила, что ее считают «неконституционной» из-за нечеловеческой природы. Она подчеркнула, что угрозу конституции несут не машины, а бесчеловечные решения властей.

О назначении ИИ-бота первым виртуальным членом правительства в Албании стало известно в начале сентября. Эта модель уже используется в работе государственной цифровой платформы e-Albania. Она предоставляет доступ к большинству госуслуг.

Искусственный интеллект в Албании задействован в механизмах госзакупок, отслеживании незаконной городской застройки и обнаружении производств наркотических веществ.

