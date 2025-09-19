Отец убитого на Burning Man россиянина: нож и телефон нашли сразу

Отец убитого на Burning Man россиянина Игорь Круглов сообщил «Звезде», что не общается постоянно с шерифом о ходе расследования, но обменялся с ним адресами электронной почты. По его словам, нож и телефон нашли сразу на месте преступления. Но по каким-то причинам только теперь шериф сообщил об орудии убийства.

«По каким-то причинам они это все не выкладывали раньше. Если он решил это выложить, значит, у него какие-то интересы. Может быть, он провоцирует на что-то преступника. Ну, не знаю. Я не берусь это обсуждать. Значит, он посчитал нужным это сказать. Но я знал с самого начала - на месте преступления было все обнаружено сразу. И телефон, и нож. Так что и отпечатки у них есть, все у них есть», - рассказал Игорь.

По его словам, шериф общался с друзьями Вадима и заверил, что у него достаточно ресурсов для расследования.

«Он дал понять, что он не один работает, как было представление у меня, по крайней мере. Он работает с четырьмя агентствами, в которых достаточно профессионалов и узких специалистов, в том числе и айтишники, и криминалисты. И у него информации очень много, материалов и средств для ее обработки тоже хватает», - добавил Круглов.

Позавчера прошла церемония прощания с Вадимом в городе Рино, сообщил также его отец. После этого провели кремацию. Позже прах должны передать в Москву.

Вадим Круглов, 37-летний житель Омска, погиб на фестивале Burning Man. Его тело нашли в пустыне с признаками насильственной смерти. Личность установили по отпечаткам пальцев. Позже его отец обратился к президенту США Дональду Трампу за помощью в расследовании.

Правоохранительные органы США нашли нож, использованный для убийства россиянина. По данным следствия, он получил смертельное колото-резаное ранение в шею.