МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Отец убитого на Burning Man россиянина: нож и телефон нашли сразу

Игорь Круглов рассказал о ходе расследования и контактах с шерифом.
Владимир Рубанов 2025-09-19 12:59:49
© Фото: Blm, ZUMAPRESS.com, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Отец убитого на Burning Man россиянина Игорь Круглов сообщил «Звезде», что не общается постоянно с шерифом о ходе расследования, но обменялся с ним адресами электронной почты. По его словам, нож и телефон нашли сразу на месте преступления. Но по каким-то причинам только теперь шериф сообщил об орудии убийства.

«По каким-то причинам они это все не выкладывали раньше. Если он решил это выложить, значит, у него какие-то интересы. Может быть, он провоцирует на что-то преступника. Ну, не знаю. Я не берусь это обсуждать. Значит, он посчитал нужным это сказать. Но я знал с самого начала - на месте преступления было все обнаружено сразу. И телефон, и нож. Так что и отпечатки у них есть, все у них есть», - рассказал Игорь.

По его словам, шериф общался с друзьями Вадима и заверил, что у него достаточно ресурсов для расследования.

«Он дал понять, что он не один работает, как было представление у меня, по крайней мере. Он работает с четырьмя агентствами, в которых достаточно профессионалов и узких специалистов, в том числе и айтишники, и криминалисты. И у него информации очень много, материалов и средств для ее обработки тоже хватает», - добавил Круглов.

Позавчера прошла церемония прощания с Вадимом в городе Рино, сообщил также его отец. После этого провели кремацию. Позже прах должны передать в Москву.

Вадим Круглов, 37-летний житель Омска, погиб на фестивале Burning Man. Его тело нашли в пустыне с признаками насильственной смерти. Личность установили по отпечаткам пальцев. Позже его отец обратился к президенту США Дональду Трампу за помощью в расследовании.

Правоохранительные органы США нашли нож, использованный для убийства россиянина. По данным следствия, он получил смертельное колото-резаное ранение в шею.

#фестиваль #сша #убийство #Невада #наш эксклюзив #Burning man #Вадим Круглов
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
3
«Панцирь». Работа в период СВО
4
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
5
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
6
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
7
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
8
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
9
Воентех
10
«Военная приемка» в Беларуси
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 