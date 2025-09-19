МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Найден нож, которым убили россиянина на Burning Man в США

Убийца нанес ранения Круглову кухонным ножом с зеленым лезвием и синей прорезиненной рукояткой.
Екатерина Пономарева 2025-09-19 08:02:23
© Фото: sofi.co__, Instagram*

В США нашли нож, которым убили россиянина Вадима Круглова на фестивале Burning Man. Об этом пишет New York Post.

С начала следствия американская полиция получила сотни наводок. Сейчас они активно разыскивают подозреваемых в убийстве. Организация Secret Witness заявила о вознаграждении в 10 тысяч долларов за информацию о возможном преступнике.

Злоумышленник нанес удары 37-летнему Вадиму Круглову кухонным ножом с зеленым лезвием и синей прорезиненной рукояткой. Это произошло 30 августа этого года на фестивале Burning Man в Неваде. Там из-за ливней оказались заблокированы десятки тысяч посетителей. Тело Вадима нашли на территории фестиваля, он погиб при неустановленных обстоятельствах.

Отец погибшего обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой дать указание ФБР срочно начать расследование убийства его сына. Сейчас этим делом занимается лишь один местный шериф. 

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#фестиваль #в стране и мире #сша #Невада #Вадим Круглов
