МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Эколог предположила, когда откроют пляжи Анапы после очистки от мазута

К следующему летнему сезону, возможно, туризм в Анапе возобновится и пляжи откроются.
Екатерина Пономарева 2025-09-19 12:29:05
© Фото: Roman Naumov, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Доцент Института экологии РУДН Анна Курбатова заявила, что туризм в Анапе возобновится и пляжи откроются, вероятно, к следующему летнему сезону. Об этом она рассказала «Звезде».

«К этому времени плавать в море уже будет безопасно для здоровья человека», - добавила Курбатова.

На пляжах Анапы и Темрюка, которые сейчас закрыты для купания, все еще наблюдается превышение уровня допустимой концентрации вредных веществ, уточняет пресс-служба оперштаба Краснодарского края.

Качество воздуха и питьевой воды за пределами закрытых пляжей соответствует санитарным нормам. На прибрежной зоне от Геленджика до границы с Абхазией, а также от поселка Тамань до Ростовской области отдых и купание разрешены.

Ранее специалисты полностью завершили работы по сбору мазута с морского дна у берегов Анапы и Темрюкского района. За все время сотрудники МЧС России, аварийно-спасательного отряда «Кубань-СПАС» и Морспасслужбы погрузились под воду 21 591 раз.

Всего они собрали 22 451 мешок с мазутом. Их общий вес превышает 2 000 тонн.

 

#анапа #наш эксклюзив #море
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
3
«Панцирь». Работа в период СВО
4
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
5
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
6
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
7
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
8
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
9
Воентех
10
«Военная приемка» в Беларуси
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 