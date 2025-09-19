Эколог предположила, когда откроют пляжи Анапы после очистки от мазута

Доцент Института экологии РУДН Анна Курбатова заявила, что туризм в Анапе возобновится и пляжи откроются, вероятно, к следующему летнему сезону. Об этом она рассказала «Звезде».

«К этому времени плавать в море уже будет безопасно для здоровья человека», - добавила Курбатова.

На пляжах Анапы и Темрюка, которые сейчас закрыты для купания, все еще наблюдается превышение уровня допустимой концентрации вредных веществ, уточняет пресс-служба оперштаба Краснодарского края.

Качество воздуха и питьевой воды за пределами закрытых пляжей соответствует санитарным нормам. На прибрежной зоне от Геленджика до границы с Абхазией, а также от поселка Тамань до Ростовской области отдых и купание разрешены.

Ранее специалисты полностью завершили работы по сбору мазута с морского дна у берегов Анапы и Темрюкского района. За все время сотрудники МЧС России, аварийно-спасательного отряда «Кубань-СПАС» и Морспасслужбы погрузились под воду 21 591 раз.

Всего они собрали 22 451 мешок с мазутом. Их общий вес превышает 2 000 тонн.