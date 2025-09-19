В Запорожской области погибла женщина при обстреле ВСУ

В Васильевском муниципальном округе Запорожской области армия Украина обстреляла многоквартирный дом, погибла одна женщина. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Противник обстрелял многоквартирный дом, на данный момент известно об одном погибшем, это женщина 1983 года рождения», - написал он в своем Telegram-канале.

Информация о других возможных пострадавших не поступала.

Балицкий также отметил, что на месте работают оперативные службы, проходит обследование квартир. На данный момент сохраняется опасность повторных ударов.

До этого инспекторов МАГАТЭ, находящихся на Запорожской АЭС, проинформировали об атаке ВСУ на территорию в районе складов ЗАЭС с дизельным топливом и о потенциальных последствиях атаки.