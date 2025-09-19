МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Глава ISU объяснил допуск россиян к отбору на Олимпиаду-2026

Международный союз конькобежцев стремился найти возможность для допуска россиян в нейтральном статусе.
Екатерина Пономарева 2025-09-19 11:00:51
© Фото: Andrey Titov, Global Look Press

Глава ISU Чэ Ел Ким заявил, что организация Международного союза конькобежцев не хотела подвергать российских спортсменов дискриминации. Россия принимает участие в квалификации к Олимпийским играм 2026 года в нейтральном статусе.

«Наша текущая политика заключается в том, чтобы разрешить нейтральным спортсменам участвовать в олимпийском отборочном турнире», - уточнил он.

Международный союз конькобежцев стремился найти возможность для допуска россиян к соревнованиям в нейтральном статусе. Ведь участие в Олимпийских играх - мечта любого спортсмена, отметил президент ISU.

Чэ Ел Ким добавил, что всегда верил в справедливость и универсальные возможности в спорте. В 2023 году МОК дал рекомендацию найти способ для участия нейтральных спортсменов. В организации велись долгие дебаты на эту тему.

В Пекине с 19 по 21 сентября состоится квалификационный турнир для фигуристов к участию в Олимпийских играх-2026. К нему допущены только четыре российских спортсмена. Остальные заявки танцевальных дуэтов и спортивных пар ISU отклонил.

Напомним, на сайте организации опубликован список допущенных россиян. В него вошли Аделия Петросян, Алина Горбачева, Петр Гуменник и Владислав Дикиджи, выступающие в одиночном катании.

