МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Артиллеристы сожгли украинскую САУ «Богдана» в Херсонской области

Кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, зафиксировали успешное поражение артиллерийской установки ВСУ.
2025-09-19 11:32:55
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Артиллерийские расчеты 152-мм САУ «Гиацинт-С» из состава группировки войск «Днепр» уничтожили украинскую колесную гаубицу «Богдана» в Херсонской области. По данным Минобороны России, позиция цели была выявлена БПЛА и поражена по переданным координатам, а факт попадания зафиксирован средствами объективного контроля.

На опубликованных кадрах видно, что расчет работает из заранее подготовленной и замаскированной позиции. Военнослужащие заходят к орудию по глубокому ходу. Сверху - бревенчатое перекрытие под маскировочной сетью. Внутри укрытия расположен «Гиацинт-С» на гусеничном шасси, ствол выведен к огневому сектору через проем в навесе. Наводчик вручную отрабатывает приводами прицела и механизмами наведения, рядом слышны команды подготовки к стрельбе.

После наведения следует серия выстрелов. Далее камера объективного контроля показывает удаленный участок местности. На позиции цели видна яркая вспышка и столб дыма, после чего следует еще одно поражение. Видеоряд доказывает, что орудие ведет огонь из закрытой позиции с оперативной корректировкой по данным воздушной разведки.

В ведомстве добавляют, что расчеты САУ «Гиацинт-С» регулярно привлекаются для поражения артиллерийских систем, укрепленных сооружений и пунктов хранения боеприпасов противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#артиллерия #спецоперация #МО РФ #Гиацинт-С #Херсонская область #самоходки
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
3
«Панцирь». Работа в период СВО
4
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
5
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
6
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
7
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
8
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
9
Воентех
10
«Военная приемка» в Беларуси
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 