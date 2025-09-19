Артиллеристы сожгли украинскую САУ «Богдана» в Херсонской области

Артиллерийские расчеты 152-мм САУ «Гиацинт-С» из состава группировки войск «Днепр» уничтожили украинскую колесную гаубицу «Богдана» в Херсонской области. По данным Минобороны России, позиция цели была выявлена БПЛА и поражена по переданным координатам, а факт попадания зафиксирован средствами объективного контроля.

На опубликованных кадрах видно, что расчет работает из заранее подготовленной и замаскированной позиции. Военнослужащие заходят к орудию по глубокому ходу. Сверху - бревенчатое перекрытие под маскировочной сетью. Внутри укрытия расположен «Гиацинт-С» на гусеничном шасси, ствол выведен к огневому сектору через проем в навесе. Наводчик вручную отрабатывает приводами прицела и механизмами наведения, рядом слышны команды подготовки к стрельбе.

После наведения следует серия выстрелов. Далее камера объективного контроля показывает удаленный участок местности. На позиции цели видна яркая вспышка и столб дыма, после чего следует еще одно поражение. Видеоряд доказывает, что орудие ведет огонь из закрытой позиции с оперативной корректировкой по данным воздушной разведки.

В ведомстве добавляют, что расчеты САУ «Гиацинт-С» регулярно привлекаются для поражения артиллерийских систем, укрепленных сооружений и пунктов хранения боеприпасов противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.