Российские разработчики решают задачу внедрения ИИ в управление дронами

Ловко маневрируя в небе, российский дрон «Скопа» находит и точным ударом разносит вражеские позиции. Одного такого беспилотника достаточно, чтобы от опорников, зданий или бронетехники ВСУ не осталось и следа. Подробнее о БПЛА «Скопа» в сюжете корреспондента «Звезды» Валентина Матвиенко.

Бойцы Южного военного округа хвалят этот коптер за легкость в управлении, бесшумность, но главное его преимущество - это собственная помехозащищенная связь, созданная ставропольскими разработчиками вместе с учеными.

«Позволяет проходить РЭБы, двухчастотная связь, одна если глушится, вторая связь автоматически подключается. Так как у нас есть возможность производить компоненты, мы разработали отдельно компонент, который это позволяет сделать», отмечает позывной Кристо - заместитель директора НЦБС «Скопа».

Ставропольские дроны развивают скорость до 120 километров в час и летают на расстояние до 40 километров. «Скопа» на 80 процентов состоит из российских компонентов, а каждую деталь делают местные мастера по собственным наработкам, в том числе сами платы - так называемые мозги летательных аппаратов.

«Черные точки на этом мониторе обозначают успешную установку компонентов на плату. Когда вся заготовка будет заполнена, оператор станка проверяет готовый продукт на наличие брака и отправляет на запайку. За полчаса эта линия выпускает около 15 таких плат, а в месяц может делать до десяти тысяч», - рассказывает корреспондент "Звезды" Валентин Матвиенко.

Уже готовую плату устанавливают на пластиковое основание, детали к которому распиливают здесь же в цеху. После чего инженеры монтируют остальные части беспилотника. Производственные линии устроены так, что каждый специалист отвечает за конкретную деталь: один припаивает связь, другой крепит лопасти, а следующий программирует устройство на определенные задачи.

Компания не только производит летательные аппараты, но и учит операторов управлению ими. Обучение проходят как новобранцы, так и опытные бойцы, которые повышают квалификацию на тренажерах образовательного центра. Особенно легко управление дронами дается любителям компьютерных игр, ведь здесь такой же джойстик.

«Управление происходит за счет стиков. Левый стик отвечает за газ, правый стик отвечает за угол наклона коптера, также левый отвечает за поворот коптера в пространстве», - объяснил военнослужащий ВС РФ с позывным Сокол.

Сейчас в линейке коптеров «Скопа» порядка десяти моделей различных коптеров - от небольших разведчиков до крупных ударников, способных переносить на себе снаряды весом до 9 килограммов.

«В разработках есть и хочется применить ИИ, чтобы была возможность дрону летать по координатам с использованием камеры и минимизируя ошибки пилотов», - подчеркивает Кристо.

Регулярные совместные тренировки с военными, которые работают на этих беспилотниках, позволяют их сделать не только мощными, но и удобными для самих бойцов, а это увеличивает скорость работы операторов БПЛА, что так ценится на передовой.