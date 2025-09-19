МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин освободил Козака от должности замглавы администрации президента

Ранее Дмитрий Песков сообщал, что Дмитрий Козак подал в отставку по собственному желанию
Виктория Бокий 2025-09-19 00:07:27
© Фото: Доминик Бутен, РИА Новости

Президент России Владимир Путин освободил от должности замглавы администрации президента Дмитрия Козака. Соответствующий указ опубликован на сайте правовых актов.

«Освободить Козака Дмитрия Николаевича от должности заместителя руководителя Администрации президента Российской Федерации», - говорится в документе.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Дмитрий Козак подал в отставку по собственному желанию.

Напомним, что Козак пришел на работу в Кремль в 1999 году, еще при президентстве Бориса Ельцина.

