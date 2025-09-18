МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Дмитрий Козак подал в отставку по собственному желанию

Указ об увольнении пока не подписан президентом и не опубликован.
Екатерина Пономарева 2025-09-18 13:02:24
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Заместитель главы президентской администрации Дмитрий Козак подал в отставку. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Я могу подтвердить, что, действительно, Дмитрий Николаевич Козак подал в отставку», - сказал представитель Кремля.

Песков уточнил, что Козак написал заявление «по собственному желанию». Пока указ об отставке не подписан и не опубликован, уточнил пресс-секретарь президента.

Дмитрий Козак пришел на работу в Кремль в 1999 года еще при президенте Борисе Ельцине. По предварительной информации, чиновник рассматривает различные предложения перехода в бизнес.

#увольнение #Песков #отставка #козак
