МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Силуанов: Минфин закладывает в бюджет на 2026 год ключевую ставку 12-13%

Ведомство ориентируется на документ Банка России «Основные направления денежно-кредитной политики», в котором предусмотрено несколько сценариев.
Виктория Бокий 2025-09-19 00:40:08
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минфин России при подготовке федерального бюджета на 2026 года исходит из того, что ключевая ставка Центробанка будет в районе 12-13%. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью «Известиям».

По словам Силуанова, ведомство ориентируется на документ Банка России «Основные направления денежно-кредитной политики», в котором предусмотрено несколько сценариев.

«Мы исходим из базового сценария, где бюджет остается сбалансированным. Если говорить о цифрах, то там заложен диапазон ставки 12-13%. Это промежуточное значение. Соответственно, мы закладываем в бюджет на 2026 год ключевую на уровне 12-13%», - сказал он.

Ранее в разговоре со «Звездой» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков поделился мнением, что к концу текущего года ключевая ставка может снизиться до 15%. Однако, как отметил эксперт, Центробанк понимает, что если слишком быстро снижать ключевую ставку, то можно подстегнуть инфляционные процессы и нанести вред.

#Антон Силуанов #Банк России #Минфин РФ #Ключевая ставка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
3
«Панцирь». Работа в период СВО
4
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
5
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
6
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
7
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
8
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
9
Воентех
10
«Военная приемка» в Беларуси
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 