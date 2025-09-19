Силуанов: Минфин закладывает в бюджет на 2026 год ключевую ставку 12-13%

Минфин России при подготовке федерального бюджета на 2026 года исходит из того, что ключевая ставка Центробанка будет в районе 12-13%. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью «Известиям».

По словам Силуанова, ведомство ориентируется на документ Банка России «Основные направления денежно-кредитной политики», в котором предусмотрено несколько сценариев.

«Мы исходим из базового сценария, где бюджет остается сбалансированным. Если говорить о цифрах, то там заложен диапазон ставки 12-13%. Это промежуточное значение. Соответственно, мы закладываем в бюджет на 2026 год ключевую на уровне 12-13%», - сказал он.

Ранее в разговоре со «Звездой» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков поделился мнением, что к концу текущего года ключевая ставка может снизиться до 15%. Однако, как отметил эксперт, Центробанк понимает, что если слишком быстро снижать ключевую ставку, то можно подстегнуть инфляционные процессы и нанести вред.