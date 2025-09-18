Эксперт комитета ГД дал прогноз по снижению ключевой ставки до 15%

Ключевая ставка может снизится до 15% к концу года. Так считает глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.



«Инфляция снижается. Не такими темпами, как хотелось бы, но, тем не менее, все-таки идет такой нарастающий итог. И я предполагал, что ключевая будет снижена до 17%. Мой прогноз, все-таки, - до 15%, он такой здравомыслящий. Исходя из текущей ситуации и действий Центрального банка», - объяснил Аксаков.

Эксперт добавил, что Центробанк понимает, что если слишком быстро снижать ключевую ставку, то можно подстегнуть инфляционные процессы, инфляционные ожидания и нанести вред.

«Вроде бы ключевая ставка снижается, и проценты по кредитам падают. Но в результате потом придется ее резко повышать для того, чтобы сбить инфляционные ожидания. Поэтому вот 15%, на мой взгляд», - сказал депутат.

При этом Аксаков подчеркнул, что если инфляция будет снижаться более быстро, то и Центральный банк сделает более резкие шаги по снижению ключевой ставки.

