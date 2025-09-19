Собянин призвал пересмотреть условия ОМС для неработающих россиян

Текущая система ОМС несправедлива по отношению к работающим и платящим налоги гражданам. Это их ставит в равные условия с теми, кто намеренно уклоняется от трудовой деятельности, поэтому данную систему необходимо пересмотреть. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Извините, человек, который не проявляет стремления к работе и не желает трудиться, - мы также предоставляем ему гарантии», - сказал он, отметив, что гарантии предоставляются и без запросов.

По словам Собянина, выделяется сотни миллиардов рублей, которые и побуждают данную категорию граждан не работать, а позже им также начисляется пенсия.

По мнению мэра Москвы, основной принцип системы налогообложения должен основываться на справедливости. Его предложение не относится к таким категориям граждан, как: пенсионеры, инвалиды, учащиеся и многодетные матери.

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин ранее в разговоре со «Звездой» заявил, что налоговая нагрузка на бизнес снижаться не будет. Он также отметил, что будет хорошо, если она не будет повышаться.