Посольство РФ отвергло причастность к дезинформации об убийстве Кирка

Дипломат заявил, что Москва не вмешивается во внутренние дела других государств, в том числе США.
Владимир Рубанов 2025-09-18 09:32:31
© Фото: Valerie Plesch, dpa, Global Look Press

Посольство России в США отвергло обвинения в причастности к распространению дезинформации об убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка. Преступление в Юте пытаются использовать для разжигания антироссийской истерии, заявил Associated Press пресс-секретарь дипмиссии Андрей Бондарев.

Дипломат назвал такую ситуацию неприемлемой. По его словам, Москва не вмешивается и не собирается вмешиваться во внутренние дела других государств, в том числе США.

Агентство Associated Press ранее опубликовало материал о том, что боты из России, Китая и Ирана якобы распространяли дезинформацию об убийстве Кирка в соцсетях. Китайский МИД тоже опроверг обвинения в распространении ложных сведений и подстрекательстве к насилию.

Чарли Кирк был смертельно ранен 10 сентября во время дебатов в Университете Юты. Он получил ранение в шею и скончался. Ему был 31 год.

Президент США Дональд Трамп объявил о задержании подозреваемого через два дня после убийства. Отец обвиняемого оказал содействие в поимке. Подозреваемому может грозить смертная казнь.

Социальные сети усилили модерацию контента после нескольких недавних убийств, включая стрельбу в Кирка. Люди начали сталкиваться с увольнениями и преследованиями за одобрительные высказывания об этом преступлении.

