Прокуратура Юты выдвинула официальные обвинения в деле об убийстве Кирка

Прокуратура американского округа Юта выдвинула подозреваемому в покушении на активиста Чарли Кирка обвинение из семи пунктов, где первый - убийство.
Сергей Дьячкин 2025-09-16 21:48:46
© Фото: Utah Governor's Office, Keystone Press Agency, Global Look Press

Прокуратура округа Юта, США, официально предъявила обвинения Тайлеру Робинсону. Его подозревают в убийстве американского консервативного политика и активиста Чарли Кирка. Об этом сообщает международное агентство Reuters.

«Пункт первый - убийство при отягчающих обстоятельствах», - сказал прокурор округа Джеффри Грей.

Всего обвинения были предъявлены по семи пунктам.

Робинсону грозит смертная казнь. Ранее глава минюста США, генпрокурор Пэм Бонди сообщала, что по законам штата Юта ему грозит расстрел.

Кирк, сторонник президента США Дональда Трампа, был смертельно ранен 10 сентября в Университете долины Юта. У него остались жена и двое детей.

Он выступал против помощи ВСУ, считал Владимира Зеленского препятствием к миру и «марионеткой ЦРУ» и заявлял, что Крым всегда был частью России.

