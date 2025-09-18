МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Водолазы показали видео с затонувшим вездеходом в Забайкалье

На видео изображен гусеничный вездеход, который лежит на дне озера Амудиса в Забайкальском крае.
Екатерина Пономарева 2025-09-18 08:38:33
© Фото: depgopb/Telegram © Видео: depgopb/Telegram

Водолазы показали на видео затонувший вездеход, из которого извлекли тела пяти погибших геологов. Материал опубликовали в Telegram-канале Департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края.

На видео изображен гусеничный вездеход, который лежит на дне озера Амудиса в Забайкальском крае. Водительское окно разбито. 

В Забайкальском крае в 15 километрах от поселка Чина при переправе через водоем затонул гусеничный вездеход. В нем находились девять геологов. Четырем удалось выжить, тела оставшихся пяти спасатели нашли в вездеходе на дне озера. 

По предварительной информации, трагедия произошла из-за отказа тормозов у техники. Поисково-спасательная операция завершилась. Сейчас спасатели пытаются вытащить затонувший вездеход на берег. 

© depgopb/Telegram
