Водолазы показали видео с затонувшим вездеходом в Забайкалье

Водолазы показали на видео затонувший вездеход, из которого извлекли тела пяти погибших геологов. Материал опубликовали в Telegram-канале Департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края.

На видео изображен гусеничный вездеход, который лежит на дне озера Амудиса в Забайкальском крае. Водительское окно разбито.

В Забайкальском крае в 15 километрах от поселка Чина при переправе через водоем затонул гусеничный вездеход. В нем находились девять геологов. Четырем удалось выжить, тела оставшихся пяти спасатели нашли в вездеходе на дне озера.

По предварительной информации, трагедия произошла из-за отказа тормозов у техники. Поисково-спасательная операция завершилась. Сейчас спасатели пытаются вытащить затонувший вездеход на берег.