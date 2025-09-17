Москвичей предупредили о резком похолодании, но без снега

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Звезде», какая погода ожидается в ближайшее время в Москве. Осадков в виде снега пока не планируется, дневная температура понизится.

По словам синоптика, во всем мире более чем на пять суток прогноз осадков не выпускается. В этот период в Москву придут холода, однако ожидать снег пока не стоит.

В середине следующей недели ожидается сильное понижение температуры. В воскресенье и понедельник температура будет выше 20 градусов. Однако дальше, в середине недели, дневная температура понизится примерно на 10 градусов. В среду и четверг средняя температура воздуха будет около 10 градусов.

Напомним, Вильфанд рассказывал, что холода в Москве будут ощущаться только ночью, в промежутке от +4 до +9 градусов. Днем на этой неделе температура будет высокая - 17-20 градусов.