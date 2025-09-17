МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Москвичей предупредили о резком похолодании, но без снега

В середине следующей недели дневная температура понизится примерно на 10 градусов.
Екатерина Пономарева 2025-09-17 12:22:45
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Звезде», какая погода ожидается в ближайшее время в Москве. Осадков в виде снега пока не планируется, дневная температура понизится.

По словам синоптика, во всем мире более чем на пять суток прогноз осадков не выпускается. В этот период в Москву придут холода, однако ожидать снег пока не стоит.

В середине следующей недели ожидается сильное понижение температуры. В воскресенье и понедельник температура будет выше 20 градусов. Однако дальше, в середине недели, дневная температура понизится примерно на 10 градусов. В среду и четверг средняя температура воздуха будет около 10 градусов.

Напомним, Вильфанд рассказывал, что холода в Москве будут ощущаться только ночью, в промежутке от +4 до +9 градусов. Днем на этой неделе температура будет высокая - 17-20 градусов.

#Погода #вильфанд #прогноз #Гидрометцентр #наш эксклюзив
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
3
«Панцирь». Работа в период СВО
4
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
5
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
6
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
7
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
8
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
9
Воентех
10
«Военная приемка» в Беларуси
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 