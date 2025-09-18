МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Специалисты МТО возвели часовню-купель в Белгородской области

Военнослужащие провели инженерные работы по укреплению берега реки в одном из населенных пунктов Святого Белогорья.
2025-09-18 07:05:18
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Специалисты тыловых служб 6-й общевойсковой армии группировки войск «Север» возвели в Белгородской области часовню-купель в честь преподобного Иосифа Волоцкого. Этот святой считается покровителем тыловых подразделений.

Военнослужащие провели инженерные работы по укреплению берега реки в одном из населенных пунктов Святого Белогорья. На месте источника они построили из бруса крытую часовню-купель с внутренними удобствами и постоянной подачей воды. По периметру участка оборудовали колодец, места для богослужения и отдыха.

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн освятил купель, поблагодарил строителей и воинство за защиту Белгородчины.

Командованию группировки и общевойсковой армии передали иконы небесных покровителей и памятные подарки от епархии. Во дворе прошло богослужение, а желающие спустились в новую купель.

В подразделениях группировки «Север» регулярно открывают храмы и проводят службы для духовного обогащения бойцов. В этих местах они могут помолиться и пообщаться с батюшкой. Военное духовенство поддерживает бойцов на фронте.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #купель #белгородская область #строительство #часовня #источник #Группировка войск Север
