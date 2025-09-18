МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В МОК заявили, что не отстранят спортсменов Израиля из-за войны в секторе Газа

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал МОК отстранить спортсменов Израиля от всех соревнований.
Екатерина Пономарева 2025-09-18 06:47:05
© Фото: Naoki Nishimura, Global look press

Международный олимпийский комитет сообщил, что не видит причин для отстранения израильских спортсменов от олимпийских игр из-за военного конфликта в секторе Газа. Заявление МОК процитировала испанская газета Marcа.

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал МОК отстранить спортсменов Израиля от всех олимпийских игр из-за военного конфликта в секторе Газа. Ранее именно так МОК поступил с российскими спортсменами. Их отстранили от соревнований в 2022 году после начала специальной военной операции на Украине.

В 2023 году в МОК заявили российским спортсменам, что их отстранение связано с нарушением Олимпийской хартии и объявленного к Играм в Пекине олимпийского перемирия в феврале 2022 года. Россия в ответ уточнил, что олимпийское перемирие не упоминается в Олимпийской хартии.

Ранее глава МОК Кирсти Ковентри заявила о готовности допустить спортсменов из России до Олимпийских игр в 2026 году. Окончательное решение остается за исполнительной комиссией позже. Ожидается, что оно будет принято в сентябре и декабре. Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

#Спорт #испания #Олимпиада #Израиль #МОК #спорстмены
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
3
«Панцирь». Работа в период СВО
4
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
5
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
6
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
7
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
8
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
9
Воентех
10
«Военная приемка» в Беларуси
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 