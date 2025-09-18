В МОК заявили, что не отстранят спортсменов Израиля из-за войны в секторе Газа

Международный олимпийский комитет сообщил, что не видит причин для отстранения израильских спортсменов от олимпийских игр из-за военного конфликта в секторе Газа. Заявление МОК процитировала испанская газета Marcа.

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал МОК отстранить спортсменов Израиля от всех олимпийских игр из-за военного конфликта в секторе Газа. Ранее именно так МОК поступил с российскими спортсменами. Их отстранили от соревнований в 2022 году после начала специальной военной операции на Украине.

В 2023 году в МОК заявили российским спортсменам, что их отстранение связано с нарушением Олимпийской хартии и объявленного к Играм в Пекине олимпийского перемирия в феврале 2022 года. Россия в ответ уточнил, что олимпийское перемирие не упоминается в Олимпийской хартии.

Ранее глава МОК Кирсти Ковентри заявила о готовности допустить спортсменов из России до Олимпийских игр в 2026 году. Окончательное решение остается за исполнительной комиссией позже. Ожидается, что оно будет принято в сентябре и декабре. Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.