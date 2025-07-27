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Глава МОК заявила о готовности допустить спортсменов из РФ до Игр-2026

Комитет готов следовать тем же критериям допуска российских атлетов, что и на Играх-2024 в Париже.
Владимир Рубанов 2025-07-27 13:55:01
© Фото: Cao Can XinHua, Global Look Press

Президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри сообщила о рассмотрении допуска спортсменов из России и Белоруссии к зимним Олимпийским играм 2026 года в Италии.

По ее словам, окончательное решение будет принято исполнительной комиссией в сентябре и декабре. Ковентри отметила в интервью изданию L'Equipe, что МОК будет «двигаться в том же направлении, что и в Париже».

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

После начала специальной военной операции в феврале 2022 года многие международные спортивные федерации запретили участие российских спортсменов в соревнованиях.

К летней Олимпиаде 2024 года в Париже были допущены в нейтральном статусе 15 российских атлетов. Большинство федераций зимних видов спорта продолжают запрещать участие спортсменов из РФ в отборочных турнирах для зимних Игр 2026 года.

Возможность выступать в нейтральном статусе предоставили Международный союз конькобежцев и Международная федерация лыжного альпинизма. В биатлоне, лыжных видах спорта, бобслее, скелетоне, санном спорте, хоккее и керлинге россияне выступать не могут.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что российских спортсменов допустили до участия в международных соревнованиях в 31 дисциплине. 

#Спорт #италия #Олимпийские игры #МОК #допуск #международный олимпийский комитет #кирсти ковентри
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