Reuters: «Золотой купол» США будет иметь четыре слоя защиты

По данным агентства, стоимость системы будет составлять 175 млрд. долларов. Ее создание планируется завершить к 2028 году.
Глеб Владовский 2025-08-13 10:31:04
© Фото: Kay Nietfeld dpa Globallookpress

Американская противоракетная система США «Золотой купол» будет состоять из четырех слоев защиты. Об этом сообщило Reuters.

По данным агентства, один из слоев будет включать сеть спутников, которая будет предупреждать о запусках и отслеживать приближающиеся ракеты. Остальные три будут включать в себя ракеты-перехватчики, сеть радаров и, «возможно, лазеры». Ожидается, что они будут размещены в южной Калифорнии и Аляске.

Как сообщает Reuters, общая стоимость системы оценивается в 175 миллиардов долларов. Ожидается, что ее создание завершат к 2028 году.

Напомним, 20 мая Трамп сообщил, что в Вашингтоне приняли решение относительно архитектуры своей системы ПРО. По его словам, на ее разработку уйдет около трех лет.

