Россия сократила поставки железа и стали в ЕС

Поставки черных металлов и алюминия из России в Евросоюз в июле текущего года сократились на пятую часть по сравнению с прошлым годом. Это связано с тем, что экспорт меди и титана заметно вырос. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Известно, что импорт ЕС российских железа и стали по итогам июля достиг 175,4 миллиона евро, что на 23% меньше, чем год назад, и на 2% больше, чем в июне. Примерно на столько же сократились закупки союзом российского алюминия - до 60,6 миллиона евро. В месячном выражении снижение составило 27%.

Кроме того, объемы поставок готовых изделий из черных металлов за год взлетели почти в 1,6 раза - до максимальных с марта этого года 799 тысяч евро.

Также Европа купила у России на 38% больше титана в годовом выражении и на 13% больше в месячном - на максимальные с начала года 20,2 миллиона евро.

В импорте ЕС российской меди тоже произошел рост. За год поставки увеличились почти на 20% - до 24,5 миллиона евро. Но в месячном выражении они понизились в 1,6 раза.

Ранее сообщалось, что Швейцария, несмотря на санкции, вдвое увеличила импорт золота из России в первом полугодии 2025 года. В первом полугодии 2025 года страна приобрела 10,2 тонны золота из России на 934,7 миллиона долларов. По сравнению с прошлым годом, эти показатели увеличились вдвое в денежном выражении, а в физическом - наполовину.

Напомним, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен анонсировала новый пакет антироссийских санкций, в который войдут меры в отношении криптовалют, банков и энергетической отрасли. По словам главы фон дер Ляйен, Еврокомиссия предложит ускорить поэтапный отказ от импорта российского ископаемого топлива.