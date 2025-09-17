Новый пакет санкций Евросоюза против России будет включать меры в отношении криптовалют, банков и энергетической отрасли. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Еврокомиссия вскоре представит 19-й пакет санкций, направленный против криптовалют, банков и энергетики», - написала она в социальной сети Х.

Она также отметила, что ЕК предложит ускорить поэтапный отказ от импорта российского ископаемого топлива.

До этого стало известно, что ЕС отложил принятие 19-го пакета санкций против РФ на неопределенный срок. Новую дату для обнародования они не выбрали.

Политолог Юрий Самонкин рассказал «Звезде», что отдельно взятые европейские страны играют такую карманную русофобию, но при этом полностью от российского СПГ не отказываются. Им понятно, что человечество еще не изобрело альтернативные источники энергетики.