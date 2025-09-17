МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Новый пакет санкций ЕС против РФ включит в себя криптовалюты, банки и энергетику

Глава Еврокомиссии рассказала, что они предложат ускорить поэтапный отказ от импорта российского ископаемого топлива.
Дарья Ситникова 2025-09-17 00:20:00
© Фото: Alicia Windzio, dpa, Globallookpress

Новый пакет санкций Евросоюза против России будет включать меры в отношении криптовалют, банков и энергетической отрасли. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Еврокомиссия вскоре представит 19-й пакет санкций, направленный против криптовалют, банков и энергетики», - написала она в социальной сети Х.

Она также отметила, что ЕК предложит ускорить поэтапный отказ от импорта российского ископаемого топлива.

До этого стало известно, что ЕС отложил принятие 19-го пакета санкций против РФ на неопределенный срок. Новую дату для обнародования они не выбрали.

Политолог Юрий Самонкин рассказал «Звезде», что отдельно взятые европейские страны играют такую карманную русофобию, но при этом полностью от российского СПГ не отказываются. Им понятно, что человечество еще не изобрело альтернативные источники энергетики.

#Россия #ЕС #санкции #ек
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
3
«Панцирь». Работа в период СВО
4
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
5
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
6
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
7
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
8
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
9
Воентех
10
«Военная приемка» в Беларуси
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 