Трое полицейских погибли во время стрельбы в Пенсильвании

В Пенсильвании трое правоохранителей погибли во время стрельбы. Преступник мертв. Об этом сообщил комиссар полиции округа Крис Пэрис.

«Я могу подтвердить, что стрелявший мертв», - написал он.

Комиссар полиции также отметил, что пятеро правоохранителей были ранены, из них трое погибли, а двое находятся в больнице в критическом, но стабильном состоянии.

В начале этого года в Пенсильвании случался подобный инцидент. Тогда неизвестный мужчина открыл стрельбу в больнице, в результате чего погиб один человек, а еще пятеро пострадали.