Трое полицейских погибли во время стрельбы в Пенсильвании

Еще двое полицейских находятся в больнице в критическом состоянии.
Дарья Ситникова 2025-09-18 02:28:10
© Фото: Kyle Mazza, Keystone Press Agency, Globallookpress

В Пенсильвании трое правоохранителей погибли во время стрельбы. Преступник мертв. Об этом сообщил комиссар полиции округа Крис Пэрис.

«Я могу подтвердить, что стрелявший мертв», - написал он.

Комиссар полиции также отметил, что пятеро правоохранителей были ранены, из них трое погибли, а двое находятся в больнице в критическом, но стабильном состоянии.

В начале этого года в Пенсильвании случался подобный инцидент. Тогда неизвестный мужчина открыл стрельбу в больнице, в результате чего погиб один человек, а еще пятеро пострадали.

#стрельба #полиция #пострадавшие #Пенсильвания
