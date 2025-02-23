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В Пенсильвании неизвестный в больнице стрелял по медикам и полицейским

В результате стрельбы один человек погиб и пятеро пострадали.
Виктория Бокий 2025-02-23 07:50:22
© Фото: Kyle Mazza Keystone Press Agency Globallookpress

Неизвестный мужчина открыл стрельбу в больнице Пенсильвании. В результате чего один человек погиб, пятеро пострадали. Об этом сообщает телеканал ABC News.

По данным телеканала, погибшим оказался полицейский.

Отмечается, что после того, как вооруженный мужчина зашел в больницу, он направился в отделение интенсивной терапии и взял в заложники нескольких сотрудников медучреждения. Он выстрелил в врача, медсестру и охранника, а также в троих полицейских, один из которых погиб. Сейчас все пострадавшие находятся в больнице в стабильном состоянии.

Полицейские штата пытались договориться со стрелком, но у них не осталось выбора, как ликвидировать его, потому что он вышел из отделения интенсивной терапии, держа под дулом пистолета сотрудницу больницы и угрожая ей расправой.

Уточняется, что из пациентов, находившихся в медучреждении, никто не пострадал.

#в стране и мире #стрельба #сша #больница #Пенсильвания #полицейские
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