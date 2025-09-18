МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Во Франции более полумиллиона человек вышли на акции протеста

Во французской столице в демонстрациях приняли участие 55 тысяч человек.
Виктория Бокий 2025-09-18 23:25:07
Более полумиллиона французов вышли на акции протеста по всей стране против мер жесткой экономии, которые предложили местные власти. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы МВД Брюно Ретайо.

По его словам, число митингующих составило чуть больше 500 тысяч.

Тем временем во французской столице в демонстрациях приняли участие 55 тысяч человек.

Ранее французская газета Le Monde сообщала, что число митингующих во Франции превысило миллион человек. Известно, что участники протестов препятствуют работе оружейного предприятия французской компании Eurolinks в Марселе, которое поставляет оружие Израилю. Также в Ренне заблокировали цеха компании, которая занимается оборонными технологиями.

#Франция #Париж #протест #митинги #Брюно Ретайо
