Риелтор объяснил, чем могут обернуться новые меры поддержки застройщиков

Власти не видят серьезных рисков из-за переноса застройщиками сроков ввода жилья в качестве антикризисной меры. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он отметил, что примерно у 20 процентов застройщиков уже есть риск банкротства. По оценкам Хуснуллина, их число может увеличиться, если россияне не будут вкладываться в недвижимость, а правительство перестанет поддерживать отрасль. Сейчас срок завершения строительства перенесен для 19 процентов объектов.

О ситуации на рынке недвижимости «Звезде» рассказал почетный член российской гильдии риелторов Григорий Полторак.

«К сожалению, конкретных временных рамок нет, приходится ждать, смотреть за ходом строительства. Сроки передвигаются, вроде как они обозначены, но потом их продлевают и конца и края этому не видно. К сожалению, такие ситуации уже есть», - рассказал Полторак.

На этом фоне покупатели новых квартир справедливо опасаются, отметил риелтор. Велик риск, что застройщик возьмет деньги за квартиру, а окончание строительства и ввод жилья в эксплуатацию будет отодвигать бесконечно долго.

«Наверное, так тоже может быть. С другой стороны, а куда деваться? Жить то надо где-то. Через страх покупают, покупают даже при той высокой ставке, которая сегодня есть. Не пугает людей, что это в разы превышает стоимость квартиры», - констатировал собеседник «Звезды».

По мнению некоторых экспертов отрасли, такая ситуация на строительном рынке может подстегнуть цены на рынке вторичного жилья. Григорий Полторак таких рисков не видит.

«Перекоса не будет, но при нынешней модели нет иного решения. Люди платят за жилье сразу и ждут окончания строительства. Надо развивать новые модели: контролировать отсрочки, вводить постепенную оплату, развивать другие модели, использовать не только ипотеку, но и стимулировать застройщиков, чтобы они вместе с инвесторами строили арендное жилье», - предложил Полторак.

Ранее вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что застройщикам позволят сдвигать сроки ввода жилья в эксплуатацию. Таким образом, правительство решило поддержать отрасль в сложный для нее период. По мнению Хуснуллина, это гарантирует завершение строительства домов.