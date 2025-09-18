МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Застройщикам разрешили переносить сроки ввода жилья в эксплуатацию

В настоящее время примерно 20% застройщиков нарушают сроки ввода жилья в эксплуатацию.
Ян Брацкий 2025-09-18 15:05:12
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Российским застройщикам разрешили немного сдвигать сроки ввода жилья в качестве одной из антикризисных мер. Об этом сообщил вице-премьер правительства Марат Хуснуллин.

По его данным, сейчас проблемы со сроками ввода имеются примерно у 20% девелоперов.

«Но это не из-за того, что там технически что-то не готово. Сегодня система построена так, что чем меньше средств собирается на счетах эскроу, тем выше ставка. Поэтому мы <...> разрешили девелоперам сдвигать чуть вправо срок ввода, чтобы гарантированно достроить дома», - цитирует вице-премьера РИА Новости.

Ситуация в строительной отрасли постоянно мониторится, добавил Хуснуллин, поэтому говорить о значительных рисках сегодня не приходится.

Ранее в Госдуме РФ заявили, что ожидать резкого скачка цен на недвижимость не стоит. На фоне достаточно высокой ипотечной ставки и стабильного спроса на кредиты это маловероятно, заверил председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

#в стране и мире #ипотека #хуснуллин #застройщики #антикриз #ввод жилья
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
3
«Панцирь». Работа в период СВО
4
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
5
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
6
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
7
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
8
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
9
Воентех
10
«Военная приемка» в Беларуси
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 