Застройщикам разрешили переносить сроки ввода жилья в эксплуатацию

Российским застройщикам разрешили немного сдвигать сроки ввода жилья в качестве одной из антикризисных мер. Об этом сообщил вице-премьер правительства Марат Хуснуллин.

По его данным, сейчас проблемы со сроками ввода имеются примерно у 20% девелоперов.

«Но это не из-за того, что там технически что-то не готово. Сегодня система построена так, что чем меньше средств собирается на счетах эскроу, тем выше ставка. Поэтому мы <...> разрешили девелоперам сдвигать чуть вправо срок ввода, чтобы гарантированно достроить дома», - цитирует вице-премьера РИА Новости.

Ситуация в строительной отрасли постоянно мониторится, добавил Хуснуллин, поэтому говорить о значительных рисках сегодня не приходится.

Ранее в Госдуме РФ заявили, что ожидать резкого скачка цен на недвижимость не стоит. На фоне достаточно высокой ипотечной ставки и стабильного спроса на кредиты это маловероятно, заверил председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.