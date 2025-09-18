ВВС Израиля ударили по населенным пунктам на юге Ливана

Самолеты военно-воздушных сил Израиля атаковали населенные пункты Кфартебнин и Мейс аль-Джабаль, расположенные на юге Ливана. Среди местного населения есть раненные. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на ливанский военно-полевой источник.

«Два удара было нанесено вражеской авиацией в Мейс аль-Джабаль, по предварительным данным, два человека получили ранения», - сообщил источник агентства.

Он уточнил, что еще один удар израильской авиации пришелся по жилому зданию в Кфартебнин.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ углубляет наступление в секторе Газа. Более 150 объектов подверглось атаке. В результате израильских авиаударов, многие из которых пришлись по жилым многоэтажным домам, за сутки погибли не меньше сотни человек, большинство из них - в городе Газа.