ВВС Израиля ударили по населенным пунктам на юге Ливана

Израильская авиация атаковала населенные пункты Мейс аль-Джабаль и Кфартебнин, есть раненые среди местного населения.
Сергей Дьячкин 2025-09-18 19:54:37
© Фото: Orit Ben-Ezzer, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Самолеты военно-воздушных сил Израиля атаковали населенные пункты Кфартебнин и Мейс аль-Джабаль, расположенные на юге Ливана. Среди местного населения есть раненные. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на ливанский военно-полевой источник.

«Два удара было нанесено вражеской авиацией в Мейс аль-Джабаль, по предварительным данным, два человека получили ранения», - сообщил источник агентства.

Он уточнил, что еще один удар израильской авиации пришелся по жилому зданию в Кфартебнин.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ углубляет наступление в секторе Газа. Более 150 объектов подверглось атаке. В результате израильских авиаударов, многие из которых пришлись по жилым многоэтажным домам, за сутки погибли не меньше сотни человек, большинство из них - в городе Газа.

#Израиль #ливан #авиаудары #ВВС ЦАХАЛ #удары по ливану
