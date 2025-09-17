В секторе Газа царит хаос на фоне постоянных атак ЦАХАЛ

Израильские военные углубляют наступление в секторе Газа. Атаке подверглись более 150 объектов. В ЦАХАЛ заявили, что целями ударов стала инфраструктура движения ХАМАС. Тем временем, сообщается, что в результате израильских авиаударов за сутки погибли не меньше сотни человек, большинство из них - как раз в городе Газа.

Новая колонна танков и бронемашин ЦАХАЛ движется в сторону Газы. Это третья дивизия, которая присоединилась к израильской группировке в палестинском эксклаве. Перед наступлением на земле, в ночь на 17 сентября ЦАХАЛ предпринял массовые атаки с воздуха. Некоторые удары пришлись по жилым многоэтажным домам. Ранее израильскими военными были взорваны 18-этажная медиабашня Аль-Гафри, где располагались десятки редакций СМИ и мечеть. Оба здания разрушены до основания

В результате этих ударов, за последние сутки в Газе погибли больше ста человек - сообщает ливанский телеканал «Аль- Майядин». Но реальное количество жертв не поддается оценкам, многие находятся под завалами, их приходится разгребать родственникам. Работают голыми руками, не хватает элементарных инструментов.

Из сорока больниц работают только 15, сообщает «Альджазира». Госпитали переполнены, в центральной больнице «Аль-Шифа» действует всего три операционные - огромные очереди раненых, которые изнывают в коридорах прямо на полу.

«Когда я возвращался домой, мне прострелили ногу. Ситуация в больнице очень тяжелая. Нет врачей, нет коек. Я уже час лежу на полу, не могу ничего сделать. Я устал, у меня прострелена нога, я очень устал, клянусь. Помогите нам, люди, спасите нас, обратите на нас внимание», - требует один из пострадавших жителей Газы.

Без перерыва на отдых и сон работают врачи. Поток больных не иссякает. Зачастую приходится делать тяжелый выбор.

«Да, у нас длинные списки ожидания для тяжелораненых. К сожалению, нам приходится выбирать между ними. Между спасением жизней, между детьми, между пожилыми людьми», - признался врач отделения неотложной помощи больницы «Аль-Шифа» Исмаил Рамадан.

Жесткую критику в ООН накануне, когда независимая международная комиссия признала действия Израиля геноцидом, в Тель-Авиве отвергли. Заявили, что доклад основан на «лжи ХАМАС», хотя одновременно признали, что покинуть зоны обстрела смогла лишь треть палестинцев. Для эвакуации миллионного населения с севера на юг, где по утверждению израильских военных безопасно, все же открыли новый гуманитарный коридор по дороге, проходящей вдоль побережья Газы. Правда, всего на 48 часов. Палестинцы массово покидают дома, кто на грузовиках, навьюченных скарбом, кто-то пешком. Многие не верят, что после эвакуации окажутся в безопасности.

«Нигде в Газе нет безопасного места. Мы не знаем, куда нас приведет судьба, я не могу быть уверен, что место, куда я направляюсь, действительно безопасно. Пока Израиль этого хочет, их так называемые "безопасные зоны" становятся целями для атак. Прямо сейчас поступили новости, что высокие здания подвергаются ударам. Кто может гарантировать, что Израиль не нападет на нас снова?», - спрашивает покидающий Газу житель Халиль Матара.

Реакция западных СМИ в первые сутки после признания действий Израиля в Газе геноцидом - нейтрально-сдержанная. CNN отмечает решительность Биньямина Нетаньяху, несмотря на растущее международное осуждение. Британская Guardian называет выводы комиссии убедительными, но указывает что они пока не отражают официальную позицию ООН. NBC приводит мнение востоковеда о том, что признание действия Израиля геноцидом «легитимизируют изоляцию еврейского государства».

С официальным осуждением Тель-Авива выступили ключевые страны Евросоюза: Франция, Британия, Италия и Испания. И даже Германия, чей канцлер Фридрих Мерц еще два дня назад появился в кипе на открытии Синагоги в Берлине. И вот, сегодня в Брюсселе решался вопрос о введении санкций против Тель-Авива. Речь шла о прекращении беспошлинной торговли израильскими товарами в Европе. Эффективность этой меры, которая затронет более трети экспорта Израиля в ЕС на сумму около €6 млрд, журналисты уже поставили под сомнение. Так что на итоговом пресс-брифинге Кае Каллас пришлось оправдываться.

«Теперь дело за государствами-членами, которые должны обсудить этот вопрос в Совете. Это проблематично, учитывая расклад политических сил. Я возражаю против утверждения о том, что мы бездействовали. Это неправда. Мы были самыми активными участниками международной деятельности по этому вопросу, пытаясь улучшить гуманитарную ситуацию. Мы работаем изо дня в день, и что еще мы можем сделать?», - сетует глава евродипломатии Кая Каллас.

Из этих слов Каллас понятно, что и внутри Еврокомиссии нет единства относительно санкций против Израиля. Журналисты узнали о противодействии минимум двух ключевых членов ЕС - Германии и Италии. Это значит, что решение могут и вовсе не принять. Тель-Авив уже призвал Брюссель воздержаться от дальнейших действий.

«Давление посредством санкций не сработает», - написал министр иностранных дел Израиля в письме Урсуле фон дер Ляйен.

Нетаньяху еще до заявлений евробюрократов высказался, что не боится блокады и готов превратить еврейское государство в «Супер - Спарту». Тем более, что главный союзник Тель-Авива - Вашингтон, предпочел дистанцироваться, что израильский премьер трактует в свою пользу.

«Я провел несколько разговоров с президентом США Дональдом Трампом после атаки, все они были очень хорошими, включая наш вчерашний разговор. Из них вытекают две вещи: во-первых, он пригласил меня в Белый дом, это произойдет через две недели, в понедельник после моего выступления в ООН», - заявил Нетаньяху.

Израильский премьер также напомнил, что целями наступления являются «поражение противника и эвакуация населения», но ни словом не обмолвился об освобождении оставшихся израильских заложников, с захвата которых ХАМАС и началась эскалация конфликта.

Операция «Колесница Гедеона-2», которую проводит Израиль, не ограничена по срокам. Военные действия могут продлится столько, сколько потребуется для достижения ее целей, заявляют в ЦАХАЛ.