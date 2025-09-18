Эксперт: продажа «красивых» номеров принесет десятки миллиардов в бюджет

Продажа «красивых» автомобильных номеров через «Госуслуги» могла бы принести десятки миллиардов рублей в бюджет ежегодно. Таким мнением со «Звездой» поделился вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. С его слов, инициатива не нова и будет пользоваться большим спросом.

«Абсолютно уверен, что спрос на данную услугу будет огромный, даже фантастический. Мы обращались в МВД с подобной инициативой. Нам тогда ответили, что ее введение несвоевременно. А ведь бюджет Российской Федерации мог бы получить десятки миллиардов рублей ежегодно», - предположил Шапарин.

Тем более, что «торговля» такими номерами ведется давно через различные схемы, поделился эксперт.

«Что греха таить, на моей машине номера тоже подобраны. Сейчас это происходит через процедуру "перевеса" номеров, когда дельцы разного рода приезжают в автоинспекцию и продают машину вместе с номерами. А человек эти номера себе сохраняет. Уверен, что нужно наводить порядок и эту "черную биржу" прикрывать», - считает собеседник «Звезды».

Прекратить «перевес» номеров тоже в силах законодателей, уверен он. Каждый автовладелец в данной ситуации должен быть в равных условиях.

«Если машина меняет собственника, то номер снова уходит в оборот, снова продается. Человек, который хочет красивые номера на новую машину платит, ну или ездит с теми, которые выпадут. Хочешь выделяться в потоке - плати государству, абсолютно оправданная история», - уверен Антон Шапарин.

Напомним, сегодня президент Владимир Путин на встрече с лидерами политических фракций поддержал предложение продавать «красивые» номера для автомобилей на «Госуслугах». Глава государства заявил, что не видит в этом ничего плохого.