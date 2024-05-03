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В Госдуме предложили продавать «красивые» номера для машин официально

Ожидается, что доходы федерального бюджета от легализации продаж «могут составить порядка 35 млрд рублей» за первый год.
Ирина Егорова 2024-05-03 17:03:57
© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила ввести официальную продажу «красивых» номеров для машин, чтобы пополнить федеральный бюджет и ликвидировать черный рынок.  Ожидается, что за первый год доходы «могут составить порядка 35 млрд рублей».

С данной инициативой Лантратова обратилась к главе аппарата правительства Дмитрию Григоренко.

«После начала специальной военной операции произошел колоссальный рост цен на регистрационные знаки с буквами СВО. Их стоимость начинается от 150 тыс. рублей и может достигать 5 млн», - написала депутат в своем Telegram-канале.

По ее словам, в России существует огромный серый рынок по реализации «красивых» автономеров, его объем даже не могут оценить специалисты.

В качестве примера она привела Узбекистан, где аналогичная инициатива уже реализована в виде системы госаукционов. По итогам 2021 года государство получило доход в размере почти $25 млн, сказано в сообщении.

В 2020 году Минэкономики предложило аналогичный проект - граждане могли резервировать за собой и выкупать «красивые» автомобильные номера через портал «Госуслуги», оплатив повышенную госпошлину или выкупив его в ходе аукциона. Средняя цена «красивого» номера будет составлять 300 тысяч рублей. По данным ведомства, цена за отдельные номера может варьироваться от 10 тысяч до 10 млн рублей за штуку.

Сейчас стать обладателем номера с «удачной» буквенно-числовой комбинацией можно было, приобретя его в Интернете либо купив подержанный автомобиль, на котором такой был уже установлен.

#в стране и мире #Автомобиль #проект #госдума #Депутат #инициатива #легализация #красивый номер
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