Эксперт комитета ГД объяснил, как будет развиваться цифровой рубль

Председатель комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков получил первую в истории зарплату цифровым рублем.

Он рассказал, что как автор закона о цифровом рубле, хотел одним из первых попробовать, как он будет работать.

«Центробанк запустил эксперимент по использованию цифрового рубля и я в этом эксперименте участвовал, оплачивал товары и услуги», - рассказал Аксаков.

Но зарплату, подчеркнул он, в виде цифрового рубля еще никто не получал.

Он рассказал, что Центробанк и бухгалтерия Госдумы смогли договориться и отладить несложный механизм выплаты зарплаты цифровым рублем.

Получив зарплату, парламентарий потратил ее на благотворительность.

«Первым делом перевел две суммы благотворительным детским фондам. Посчитал, что такие исторические деньги прежде всего должны быть отправлены детям, которые в этом нуждаются», - поделился Аксаков.

После этого, как рассказал депутат, он пошел в торговую точку сферы услуг, для того чтоб оплатить свой обед.

«Прошло все очень быстро, эффективно. Слава Богу, что у нас такие торговые точки есть, которые принимают цифровые рубли в оплату их услуг. И могу сказать, что удовлетворен тем, как цифровой рубль начинает работу в нашей торговой и финансовой системе», - подытожил Аксаков.

Он пояснил, что эксперимент будет длиться до 1 сентября следующего года. Затем уже все желающие смогут воспользоваться цифровым рублем. С 2026 года торговые точки с оборотом 130 и более миллионов рублей будут обязаны принимать в оплату цифровой рубль. С 1 сентября 2027 года уже торговые точки с оборотом более 30 миллионов. с 1 сентября 2028 года - все торговые точки в независимости от оборота.

С 1 сентября следующего года также предоставлять услуги, связанные с цифровым рублем, будут и банки.

Аксаков подчеркнул, что все идет согласно плану и «никто никого не загоняет». Для граждан использование цифрового рубля в жизни - это «право, а не обязанность».

Депутат рассказал, что при использовании цифрового рубля не почувствовал особого отличия от использования платежной картой нет.

«Все тоже самое, очень быстро удобно. И очень технологично! Поэтому для граждан это будет, в принципе, незаметно», - объяснил Аксаков.

Он рассказал, что в отличие от тех денег, которые оборачиваются в банковской системе при использовании платежной карты, перемещаясь с одного банковского счета на другой, при использовании цифрового рубля деньги будут перемещаться в информационной системе Центробанка. Это обеспечит им 100% защиты от преступных действий и внешнего влияния. А также быстроту перемещения, поскольку деньги находятся в одной информационной системе, «фактически в одном компьютере Центробанка».

«Я счастлив, что являюсь первым человеком, который использовал новое явление в нашей жизни. Уверен, что через некоторое время уже тысячи наших сограждан, а потом и миллионы, будут использовать цифровой рубль и для оплаты товаров, услуг и в том числе для хранения в информационной системе Центробанка. (...) Когда-то многие опасались использовать платежные карты, они сейчас обыденное явление - более 80% товаров и услуг наши граждане оплачивают с помощью платежных карт. Также и цифровой рубль войдет в нашу жизнь. Граждане будут им пользоваться в своей жизни очень активно», - заключил Аксаков.

Ранее Минфин России сделал официальное заявление, что впервые в истории была получена заработную плату в цифровых рублях.