Артиллерия ликвидировала дроноводов ВСУ в зоне спецоперации

Артиллерийские расчеты группировки войск «Восток» нанесли удар по пункту управления беспилотной авиацией противника в Днепропетровской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, цель была выявлена в ходе воздушной разведки. После передачи координат артиллерийским подразделениям по позициям ВСУ нанесли удар.

МО РФ уточнило, что в результате уничтожены украинские средства связи, ретрансляторы и дроны. Кроме того, противник понес потери в личном составе.

Ранее в этом же регионе артиллеристы группировки «Восток» нанесли удар по укрепленному опорному пункту противника. С воздуха его вскрыли операторы беспилотников, после чего по координатам цели огонь открыли расчеты гаубиц 2С3 «Акация». Укрытия боевиков вместе с личным составом были уничтожены.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.