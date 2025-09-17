МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Артиллерия ликвидировала дроноводов ВСУ в зоне спецоперации

В результате удара уничтожены украинские боевики, средства связи, ретрансляторы и беспилотники.
2025-09-17 15:01:11
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Артиллерийские расчеты группировки войск «Восток» нанесли удар по пункту управления беспилотной авиацией противника в Днепропетровской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, цель была выявлена в ходе воздушной разведки. После передачи координат артиллерийским подразделениям по позициям ВСУ нанесли удар.

МО РФ уточнило, что в результате уничтожены украинские средства связи, ретрансляторы и дроны. Кроме того, противник понес потери в личном составе.

Ранее в этом же регионе артиллеристы группировки «Восток» нанесли удар по укрепленному опорному пункту противника. С воздуха его вскрыли операторы беспилотников, после чего по координатам цели огонь открыли расчеты гаубиц 2С3 «Акация». Укрытия боевиков вместе с личным составом были уничтожены.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#артиллерия #спецоперация #уничтожение #Днепропетровская область #Дроноводы
