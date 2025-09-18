Путин заявил, что над системой патентов для мигрантов стоит подумать

Президент России Владимир Путин заявил, что следует подумать над отменой системы патентов для трудовых мигрантов. Об этом глава государства сообщил в рамках встречи с лидерами фракций политических партий в Госдуме.

«Отмена патентной системы для мигрантов - надо подумать. Она широко применяется. Я ничего не исключаю», - сказал президент России.

Путин подчеркнул, что сфера миграции является чувствительной для жителей нашей страны.

«Это чувствительная сфера очень для граждан, и власть ни на федеральном уровне, ни на местах не должна делать вид, что проблемы не существует. Есть эти вопросы, их нужно решать, но решать невозможно будет, если не держать их в поле зрения постоянно», - объяснил президент.

На текущий момент на территории Российской Федерации действует система патентов для трудовых мигрантов. Это касается тех стран, с которым у России безвизовый режим. Патент - разрешение на работу, которое необходимо оформить не позднее 30 дней после въезда.

Для того чтобы получить этот документ, иностранец должен зарегистрироваться по месту пребывания. Кроме этого, ему нужно пройти медкомиссию. Также требуется подтвердить знание русского языка, истории России и ее законодательства, подать пакет документов в МВД и оплатить госпошлину. Ключевое условие действия патента - это ежемесячная уплата фиксированного авансового платежа по НДФЛ.

Патент оформляется на срок от месяца до года. Он действует только в конкретном регионе и сфере деятельности, которые должны быть прописаны в документе.

Ранее сообщалось, как власти Санкт-Петербурга ввели запрет на привлечение иностранцев к работе курьерами и таксистами. Эта мера объяснялась необходимостью повысить безопасность оказываемых услуг, а также создать дополнительные рабочие места для россиян в этих сферах.